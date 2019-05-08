На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный событиям и героям ВОВ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Экскурсионный маршрут "Дорогой жизни" по местам, связанным с событиями и героями Великой Отечественной войны, появился на портале "Узнай Москву" к 9 мая. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"На этот раз мы предлагаем пользователям пройти дорогой жизни. Протяженность маршрута составляет 5,4 км. Во время прогулки москвичи и гости столицы смогут посетить Белорусский вокзал, Тверскую улицу, Александровский сад, Красную площадь и другие знаковые места, связанные с Победой", - приводит портал сообщение пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Экскурсия начинается на Белорусском вокзале, откуда в 1941 году солдаты отправлялись на фронт. Далее маршрут проходит через станцию метро "Белорусская", подворье Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, Тверскую улицу, Манежную площадь и Александровский сад. Завершается экскурсия на Красной площади, где в июне 1945 года состоялся Парад Победы.

"Узнай Москву" - интерактивный путеводитель по достопримечательностям города. Он работает в формате сайта и мобильного приложения. Всего, по данным мэрии, на портале и в мобильном приложении собраны описания более чем 1,6 тыс. зданий и сооружений, 600 памятников, 289 музеев, 170 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 65 тематических прогулочных маршрутах.