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День Победы - 2019

Более 200 крупных событий в честь Дня Победы проходит в Москве 9 мая

Площадки работают во всех округах столицы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Свыше 200 крупных событий и тысячи мероприятий проходят 9 мая в столице в честь Дня Победы, сообщил в четверг журналистам руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он пригласил москвичей и гостей города принять участие в вечернем концерте "Песни Победы" на площадке у Белорусского вокзала.

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"Сегодня гуляния идут по всей столице, более 200 крупных событий, тысячи мероприятий, только что завершился концерт Валерия Гергиева на Поклонной горе, сейчас там готовится следующий концерт, и так по всем площадкам. Площадки работают во всех округах. Центром празднования сейчас является Тверская улица, где пройдет шествие "Бессмертного полка", а вечером на Белорусском вокзале всех приглашаем прийти на концерт "Песни Победы" - это московский этап проекта правительства Москвы, который проходит по всем мировым столицам, там "Хор Турецкого" и группа "Сопрано" исполняют песни военных лет. Приглашаем прийти на площадь Белорусского вокзала и спеть военные песни", - сказал Кибовский.

Он добавил, что в четверг также отмечается 95-летие со дня рождения поэта и композитора Булата Окуджавы, поэтому с экранов вдоль шествия "Бессмертного полка" звучат, в том числе, его песни, такие как "До свидания, мальчики", "Десятый наш десантный батальон". "Кроме того, у нас сегодня много концертов, которые созвучны Году театра. Это и выставка "Театр на фронте" на Арбате, и на Чистопрудном бульваре особенно для меня драгоценная выставка "Артисты-фронтовики", - отметил Кибовский.

По его мнению, одной из главных акций Дня Победы является "Бессмертный полк". Сам Кибовский в четверг участвует в шествии с портретом брата своего деда Руслана Николаевича Кибовского.

"Важно, что ключевые события нашей истории мы постигаем не только через стрелки на картах, учебники, а через историю своей семьи. Руслан призывался из Москвы, погиб в возрасте 20 лет, у него не было семьи, кроме меня, некому нести его портрет. Он погиб разведчиком при прорыве блокады Ленинграда в январе 1944 года. Считаю своим долгом, чтобы он сегодня прошел в "Бессмертном полку", - рассказал он.

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