Статус "Московский врач" предложили распространить на медсестер

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Статус "Московский врач" необходимо распространить и на медсестер, сообщила в интервью ТАСС главная медицинская сестра столицы Татьяна Амплеева.

"В 2018 году на встрече с мэром Москвы мы попросили его учредить статус "Московский врач" и для медицинских сестер. И в этом направлении сейчас идет большая подготовка. Специалисты формируют блок тестирования, блок практических задач. Абсолютно точно, эта добровольная процедура будет востребована среди наших медицинских сестер, сама я обязательно поборюсь за этот почетный статус", - сказала она.

По словам Амплеевой, престиж и авторитет профессии повысился за последние годы. Если раньше медицинская сестра "воспринималась как некий второстепенный участник медицинского процесса, помощник доктора, сегодня это грамотные дипломированные работники, на которых возложена едва ли не половина полномочий доктора". "Сестры сегодня имеют возможность для карьерного роста и саморазвития, заграничного обмена опытом. Сегодня они занимаются научно-исследовательской деятельностью, участвуют в зарубежных конференциях, саммитах, съездах. Они выступают с докладами и устраивают мастер-классы своим иностранным коллегам", - добавила Амплеева.

В московском здравоохранении работают около 52 тыс. медсестер и медбратьев разных специальностей, 3,5 тыс. из них - мужчины. Более 1 тыс. сотрудников имеют высшее образование. Средний возраст сестринского сообщества в Москве - от 30 до 45 лет.

Статус "Московский врач" был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года. Звание присваивается врачам при условии успешного прохождения добровольных оценочных процедур, включающих клинический экзамен по специальности и защиту портфолио профессиональных достижений. Свидетельство "Московский врач" действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок. Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тыс. рублей в месяц. Принять участие в оценочных процедурах для получения данного статуса могут практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Участие является бесплатным и добровольным.