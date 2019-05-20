Поезда "Иволга" для МЦД запустили на маршруте Подольск - Царицыно

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Поезда "Иволга", созданные для перевозки пассажиров на Московских центральных диаметрах (МЦД), начали курсировать на маршруте Подольск - Царицыно. Они следуют в тактовом режиме и выполняют 30 рейсов в день, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Новые поезда "Иволга", созданные для обслуживания первых двух Московских центральных диаметров, начали выполнять экспресс-рейсы по маршруту Подольск - Царицыно по будням", - сказали в пресс-службе.

На данном маршруте "Иволги" заменили электропоезда ЭП2Д, они следуют без промежуточных остановок, время в пути составляет 22 мин. "Иволги" выполняют 30 рейсов в день, по 15 в каждую сторону. Первый рейс отправляется со станции Царицыно в 06:00, из Подольска - в 05:20, последние рейсы выполняются в 23:20 и 22:40 соответственно. Движение осуществляется в тактовом режиме: поезда отравляются от станций каждые 40 минут.

Поезда выполнены в шестивагонной конфигурации, без тамбуров, с широкими входными дверями. Для удобства пассажиров все вагоны оснащены современной системой климат-контроля, Wi-Fi и USB-розетками.

Подольск - Царицыно стал третьим маршрутом ЦППК, на котором курсируют новые поезда "Иволга". Ранее их запустили на Белорусском направлении на участках Москва - Одинцово и Москва - Усово. В будущем поезда "Иволга" будут курсировать по первым двум маршрутам МЦД. Они будут запущены в конце 2019 - начале 2020 года.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, компания "Российские железные дороги", правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и Московский метрополитен. Оператор перевозок - ЦППК.

Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны идти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой муниципалитет. МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.

Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. Так, МЦД будут работать по графику метро - с 05:30 до 01:00. Будет разработана удобная билетная система, для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". По подсчетам экспертов, реализация проекта разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.