Движения поездов приостановлено от "Парка Победы" до "Савеловской" московского метро

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро приостановлено в связи с остановившемся поездом. Об этом во вторник сообщается в Twitter столичной подземки.

"Сейчас нет движения от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская", - говорится в сообщении.

Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии закрыта на вход. Также для входа пассажиров закрыты станции "Петровский парк" и "Шелепиха".

Как отмечается в сообщении, безопасности пассажиров ничего не угрожает, неисправный поезд уже буксируется в депо. Движение поездов начнется в ближайшее время.

Кроме того, в метрополитене опровергли информацию о задымлении. Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов были увеличены на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро по техническим причинам, позже движение было полностью прекращено от станции "Раменки" до станции "Хорошевская". Столичные спасатели проверяли информацию о задымлении между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская".