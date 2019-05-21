Сбой в движении поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы. Главное

Вечером 21 мая было приостановлено движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро.
Что произошло
Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено в связи с остановившемся поездом.
Изначально сообщалось, что интервалы движения поездов были увеличены по техническим причинам, позже движение было полностью прекращено от станции "Раменки" до станции "Хорошевская". Столичные спасатели проверили данные о задымлении между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Эта информация не подтвердилась.
На участке находились три состава. Впоследствии всех пассажиров вывели из вагонов трех стоящих поездов. По данным источника в экстренных службах, из первого состава эвакуировали более 300 человек, из второго - 462, из третьего - еще около 400 пассажиров.
В настоящее время "Полежаевская" открыта для входа пассажиров.
Пассажиры переходят в исправный поезд. pic.twitter.com/wC9FJP6Ahm— Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.
Каковы причины сбоя
По предварительной информации, сбой в движении поездов произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе.
"Ремонтные службы метро уже работают над устранением", - говорится в сообщении сообщается на странице столичного департамента транспорта в Twitter.
Безопасности пассажиров ничего не угрожало, неисправный поезд отбуксировали в депо.
Как отреагировали власти
От станции метро "Полежаевская" до станции метро "ЦСКА" запустили бесплатные автобусы.
"Также можно воспользоваться автобусом № 818", - говорится в сообщении на странице Мосгортранса в Twitter.
Пассажиры последнего поезда, остановленного в тоннеле, уже на станции pic.twitter.com/kbAUkhnVQ1— Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.