Сбой в движении поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы. Главное

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено в связи с остановившемся поездом.

Изначально сообщалось, что интервалы движения поездов были увеличены по техническим причинам, позже движение было полностью прекращено от станции "Раменки" до станции "Хорошевская". Столичные спасатели проверили данные о задымлении между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Эта информация не подтвердилась.

На участке находились три состава. Впоследствии всех пассажиров вывели из вагонов трех стоящих поездов. По данным источника в экстренных службах, из первого состава эвакуировали более 300 человек, из второго - 462, из третьего - еще около 400 пассажиров.

В настоящее время "Полежаевская" открыта для входа пассажиров.