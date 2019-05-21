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Сбой в движении поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы. Главное

© Мобильный репортер/ АГН "Москва"

Вечером 21 мая было приостановлено движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро.

Что произошло

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Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено в связи с остановившемся поездом.

Изначально сообщалось, что интервалы движения поездов были увеличены по техническим причинам, позже движение было полностью прекращено от станции "Раменки" до станции "Хорошевская". Столичные спасатели проверили данные о задымлении между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Эта информация не подтвердилась.

На участке находились три состава. Впоследствии всех пассажиров вывели из вагонов трех стоящих поездов. По данным источника в экстренных службах, из первого состава эвакуировали более 300 человек, из второго - 462, из третьего - еще около 400 пассажиров.

В настоящее время "Полежаевская" открыта для входа пассажиров.

 

Каковы причины сбоя

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По предварительной информации, сбой в движении поездов произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе. 

"Ремонтные службы метро уже работают над устранением", - говорится в сообщении сообщается на странице столичного департамента транспорта в Twitter.

Безопасности пассажиров ничего не угрожало, неисправный поезд отбуксировали в депо. 

Как отреагировали власти

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От станции метро "Полежаевская" до станции метро "ЦСКА" запустили бесплатные автобусы.

"Также можно воспользоваться автобусом № 818", - говорится в сообщении на странице Мосгортранса в Twitter.

 

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Сбой на Солнцевской и Большой кольцевой линий метро Москвы
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