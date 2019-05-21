Станцию "Полежаевская" московского метро вновь открыли на вход после крупного сбоя

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Станция метро "Полежаевская" в Москве вновь открыта для входа пассажиров после крупного сбоя в движении поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях. Об этом во вторник сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

"На станции "Полежаевская" все турникеты на вход открыты", - говорится в сообщении.

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено во вторник вечером в связи с остановившимся в тоннеле поездом. На данный момент на участке находятся три состава, пассажиры первого и второго поездов уже вышли на станцию.

Для входа пассажиров все еще закрыты станции "Петровский парк" и "Шелепиха".