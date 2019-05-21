Три поезда стоят на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий метро Москвы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Три поезда находятся сейчас на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро, где движение прекращено из-за поломки состава. Об этом во вторник сообщается в Twitter столичной подземки.

"Сейчас в тоннеле три поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты переводят пассажиров одного из поездов в подъехавший исправный состав, он скоро отправится.

Движение поездов приостановлено от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская". Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии закрыта на вход. Также для входа пассажиров закрыты станции "Петровский парк" и "Шелепиха".