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Сбой в московском метро произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе

Ремонтные службы устраняют неполадки

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сбой в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе. Об этом во вторник сообщается на странице столичного департамента транспорта в Twitter.

"Основная причина - потеря напряжения в контактном рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением", - говорится в сообщении.

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено во вторник вечером в связи с остановившимся в тоннеле поездом. На данный момент на участке находятся три состава.

Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии закрыта на вход. Также для входа пассажиров закрыты станции "Петровский парк" и "Шелепиха".

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Россия
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