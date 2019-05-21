Открылось движение на двух участках Солнцевской и Большой кольцевой линий метро Москвы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Движение поездов возобновили на двух участках Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро, поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом во вторник сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

"Открыто движение на участках "Шелепиха" - "ЦСКА" и "ЦСКА" - "Савеловская". Поезда между этими станциями следуют с увеличенными интервалами челночно - то есть только по одному пути", - говорится в сообщении.

На участках "Шелепиха" - "Парк Победы" и "Шелепиха" - "Деловой центр" движения нет. Кроме того, вновь открыты на вход все станции Солнцевской и Большой кольцевой линий, кроме станции "Деловой центр".

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" было приостановлено во вторник вечером в связи с остановившимся в тоннеле поездом. По предварительной информации, сбой произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе. На участке находились три состава, все пассажиры были вывезены на станцию на другом поезде.