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Сбой на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы

Рабочая комиссия займется выяснением причин сбоя в московском метро

Сейчас рассматриваются две основные версии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Рабочая комиссия создана в Москве для выяснения причин крупного сбоя, который произошел в метрополитене вечером 21 мая. Об этом в среду сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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"Мы, как обещали, в указанные сроки все данные о причинах данного происшествия предоставим. Работает комиссия. Движение восстановлено, все работает в плановом порядке", - сказал он.

Крупный сбой в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена произошел во вторник в вечерний час пик. Три состава остановились между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". В поездах находился в общей сложности 1041 пассажир. Их эвакуация заняла почти три часа.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что сбой произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе. Позднее подземка в Twitter уточнила, что рассматриваются две основные версии - неисправность рельса или токоприемника одного из вставших в тоннеле поездов. Выяснение причины займет семь дней.

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РоссияСбой на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы
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