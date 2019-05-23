Платформу "Остафьево" Курского направления МЖД планируют ввести в конце 2019 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Остановочный пункт "Остафьево" Курского направления МЖД, который расположится между станциями Щербинка и Силикатная на маршруте второй линии "Московских центральных диаметров" (МЦД), планируется ввести в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"Новый остановочный пункт Остафьево расположится на маршруте МЦД-2 Нахабино - Подольск. Завершить строительство платформ и конкорса запланировано в конце 2019 - начале 2020 года - к реализации первого этапа МЦД-2", - говорится в сообщении.

Уточняется, что остановочный пункт будет включать две платформы с навесами во всю длину и крытый пешеходный мост (конкорс) со стеклянными фасадами. В конкорсе разместятся кассы и турникеты, для удобства маломобильных пассажиров установят лифты и эскалаторы. На сегодняшний день построена одна платформа. Новый остановочной пункт улучшит транспортную доступность Новомосковского административного округа Москвы.

Ранее сообщалось, что платформу Остафьево планируется построить в форме стеклянного куба.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, компания "Российские железные дороги", правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и Московский метрополитен. Оператор перевозок - ЦППК.

Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны идти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой муниципалитет. МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.