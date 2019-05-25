Пожар на территории стройкомбината в Москве потушили

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на территории стройкомбината № 1 после технологического сбоя, возгорание потушено.

"В 14:45 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Стройкомбината, 1, где в одноэтажном здании происходило загорание деревянных паллет на площади 2 кв. м и электрокабеля на площади 10 погонных м. Принятыми мерами в 15:03 мск пожар был ликвидирован", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало.

По данным источника в экстренных службах, по предварительной информации, пожар начался из-за технологического сбоя. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что столичные спасатели выехали для проверки информации о хлопке и небольшом возгорании на территории домостроительного комбината на юге Москвы.