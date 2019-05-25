Московский метрополитен уточнил сроки открытия участка сиреневой ветки

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Закрытые на сутки станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро откроются для пассажиров, как и планировалось, утром 26 мая. Об этом сообщает пресс-службы столичного метрополитена.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что закрытые 25 мая на сутки станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" будут доступны для проезда уже вечером текущего дня. Уточнялось, что ограничения необходимы для пoдготовки к открытию участка новой Некрасовской линии

"Закрытые в настоящее время станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии будут открыты для пассажиров, как и было запланировано ранее, с 5:30 утра в воскресенье, 26 мая. Подготовка к открытию участка новой Некрасовской линии продолжается. Движение поездов до конца работы метро в субботу, 25 мая, будет осуществляться только между станциями "Планерная" и "Выхино", - отмечается в сообщении.

Между тем, как уточнили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы, строители завершат запланированные работы сегодня вечером и станции будут сданы метрополитену.

На время закрытия пассажиры могут пользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ. Они курсируют между станциями "Выхино" и "Котельники" с остановками у метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино".