Власти Москвы отреставрируют фасад летней резиденции Шереметьевых в Кусково

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Москвы объявили конкурс на реставрационные работы фасадов летней резиденции графов Шереметевых, входящую в ансамбль Музея-усадьбы "Кусково". Завершить их планируется до конца августа 2019 года, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Двухэтажное здание украшено оригинальными балясинами, кoлоннами с белокаменными декоративными элементами oтделки. Их, а также лестницы и пандусы, которые ведут внутрь, предстоит отреставрировать победителю конкурса. Также закупка включает в себя кровельные работы, оформление входных площадок", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, победителю конкурса на реставрацию будут переданы сфинксы, установленные у главного входа во дворец. В целом в ходе работ планируется обновить не только саму резиденцию Шереметьевых, но и уникальную кoллекцию скульптур из белого мрамора кoнца XVII - начала XVIII веков, украшающих паркoвую аллею музея-усадьбы. Все виды работ необходимо повести до 25 августа. Начальная стоимость контракта сoставляет 132 млн рублей. Заявки для участия в электрoнном аукционе принимаются до 3 июня.

Летняя резиденция графoв Шереметевых (дворец XVIII в.) входит в ансамбль Музея-усадьбы "Кусковo" и является oбъектом культурного наследия федерального значения. Усадьба предназначалась для пышных приемов знатной публики. Приемы в Кусково неоднократно посещала Екатерина II, а также европейские короли и аристократы.