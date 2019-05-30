Власти Москвы призвали временно закрыть летние веранды из-за грозы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Департамент торговли и услуг Москвы призвал владельцев летних кафе в четверг временно прекратить их эксплуатацию из-за прогнозируемой непогоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 30 мая ожидается дождь, гроза и сильный ветер до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.

Также ведомство попросило владельцев летних кафе укрепить расположенные на улице конструкции и закрыть зонты.

Как сообщалось, в четверг в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой и до плюс 30 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 30 мая объявлен желтый уровень опасности