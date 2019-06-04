ЦОДД рекомендует водителям Москвы в среду пересесть на общественный транспорт

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал автомобилистам в среду отказаться от поездок в центр города на машинах в связи с возможным затруднением движения на дорогах. Об этом во вторник сообщается в Twitter на странице ЦОДД.

"Завтра в Москве запланированы встречи на высшем уровне, в связи с этим ожидаются затруднения на дорогах, особенно в центральной части города. По возможности, выбирайте в поездках - метро", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 июня ожидается визит в Москву премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини.