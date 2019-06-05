Дима Билан и Анита Цой выступят на "Самоварфесте" на ВДНХ 12 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Гости фестиваля русского гостеприимства "Самоварфест" услышат лучшие хиты Димы Билана, Николая Баскова, группы "Фабрика", а также Аниты Цой 12 июня на ВДНХ. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

"В этом году площадкой для проведения масштабного культурного мероприятия "Самоварфест" станет площадь промышленности ВДНХ, где 12 июня в течение дня - с 10:00 до 22:00 - жителей и гостей столицы ожидают развлекательные мероприятия. Финальным аккордом фестиваля станет грандиозный концерт", - сказал он, попросив президента фонда "Культуры наций" Наталью Долгареву перечислить имена и названия групп и исполнителей.

Долгарева сообщила, что на мероприятии свои лучшие песни исполнят Дима Билан, Николай Басков, Наташа Королева, Валерия, Слава, "Градусы", Анита Цой, "Фабрика", Вика Дайнеко, Марвин, Doni, Альбина Джанабаева, "Сентябрь".

Сучков уточнил, что каждый желающий сможет присоединится к "Хороводу дружбы", кольцо которого замкнется вокруг макета ракеты-носителя "Восток". Также на фестивале будет 12 площадок. Для самых маленьких посетителей весь день будет работать площадка "Забавное место", где ребята смогут увидеть выступления детских национальных фольклорных и хореографических коллективов России, а также поучаствовать в мастер-классах.

Долгарева отметила, что на фестивале пройдет народная ярмарка, а на площадке "Русская палитра" гости смогут приобрести изделия ручной работы от фабрики "Торжокские золотошвеи", Гжельского фарфорового завода, Жостовской фабрики. Кроме того, посетители стенда "Почты России" смогут отправить брендированные открытки фестиваля во все уголки страны и мира.

Фестиваль "Самоварфест" пройдет в столице в третий раз. В прошли году гости мероприятия выпили почти более 11,7 тыс. чашек душистого чая, а русский богатырь поднял на коромысле 10 человек общим весом в 526 кг.