Власти Москвы дадут такси инвалидам, желающим проголосовать на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться социальным такси в период избирательной кампании по выбору депутатов в Московскую городскую думу, чтобы реализовать свое избирательное право. Это следует из документов, опубликованных на портале мэра и правительства во вторник.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.

"Обеспечить работу социального такси в целях оказания содействия в реализации избирательных прав инвалидов и иных маломобильных групп населения в полном объеме в период избирательной кампании", - говорится в документе.

Из этих материалов следует, что к 7 сентября все помещения для голосования, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры будут оборудованы стационарными металлодетекторами. Для них будет обеспечено бесперебойное электроснабжение, сами помещения празднично оформят. В участковых избирательных комиссиях будут стоять компьютеры и лазерные принтеры, чтобы печатать протоколы с машиночитаемым кодом.

7 сентября, следует из документа, пройдет общегородская репетиция выборов в Мосгордуму, которая позволит судить о готовности избирательных комиссий к проведению голосования.