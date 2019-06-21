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Число спасателей увеличат в Москве с 21 по 23 июня из-за жары

Также дополнительные смены спасателей организуют в зонах отдыха у воды

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Москвы увеличат количество дежурящих в городе спасателей и спецтехники с 21 по 23 июня в связи с жаркой погодой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В связи с установившейся в Московском регионе особо жаркой погодой с повышением температуры до 31 градуса в местах массового отдыха людей в профилактических целях будут выделены значительные дополнительные силы и средства", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Уточняется, что поблизости от 46 водоемов будут находиться 76 единиц техники территориального пожарно-спасательного гарнизона. Также будет организовано усиленное патрулирование зон отдыха у воды с привлечением резервных смен спасателей общей численностью 155 человек, в том числе расчетов быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах.

Отмечается, что в связи с установлением в Московском регионе третьего класса пожарной опасности пожарно-спасательные гарнизоны приведены в повышенную готовность.

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