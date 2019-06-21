Власти Москвы советуют горожанам в жару посещать "комнаты прохлады"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует горожанам посещать в жару оборудованные кондиционерами "комнаты прохлады", которые власти организовали на базе учреждений соцзащины. Об этом он написал в пятницу в своем аккаунте "ВКонтакте".

"Сегодня и завтра по прогнозу 30-градусная жара. Если вы плохо ее переносите, посмотрите карту по ссылке. Там отмечены "комнаты прохлады" в учреждениях соцзащиты. Это больше 300 помещений с кондиционерами и питьевой водой", - написал мэр.

Отмечается, что полный список адресов таких комнат указан на сайте департамента соцзащиты Москвы.

Ранее во всех центрах социального обслуживания и их филиалах заработали "комнаты прохлады", где москвичи могут отдохнуть от жары в комфортных температурных условиях. В помещениях установлены кондиционеры, для посетителей есть кулеры с водой, организован досуг.

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о жаре с температурой воздуха до 32 градусов в пятницу. В связи с жарой в МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. В главке отметили, что в связи с жаркой температурой усилено количество патрулей в лесопарковых зонах. Более 1,4 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и добровольных пожарных и спасателей проводят патрулирование лесопарковых зон и водоемов по более чем 200 маршрутам. Также созданы мобильные патрули на велосипедах и электрокарах, оснащенные средствами для оказания первой помощи и первичного пожаротушения.