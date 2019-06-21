МЧС предупредило москвичей о сильной жаре до 32 градусов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о жаре с температурой воздуха до 32 градусов в пятницу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 21 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с жарой в МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

В главке отметили, что в связи с жаркой температурой усилено количество патрулей в лесопарковых зонах. Более 1400 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона столицы и добровольных пожарных и спасателей проводят патрулирование лесопарковых зон и водоемов по более чем 200 маршрутам. Также созданы мобильные патрули на велосипедах и электрокарах, оснащенные средствами для оказания первой помощи и первичного пожаротушения. По границам лесопарковых зон выставлены 13 временных подвижных постов из числа сводных отрядов по тушению природных пожаров комплекса городского хозяйства. Вертолеты Московского авиационного центра проводят воздушный мониторинг, а на водных объектах дежурят около 250 спасателей МГПСС.