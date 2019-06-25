Власти Москвы вновь выставили на продажу свой пакет акций мясного завода "Царицыно"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пакет акций мясоперерабатывающего завода ОАО "Царицыно" в размере 15%, находящийся в собственности столичных властей в лице Департамента городского имущества, снова выставлен на торги. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике.

"15-процентный пакет акций из уставного капитала ОАО "Царицыно" выставлен на электронный аукцион <...> Начальная стоимость 12 311 штук обыкновенных именных акций составляет 202,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время собственником миноритарного пакета является АО "РЭМ" - структура, созданная правительством Москвы для управления недвижимостью города, которая находится в собственности Департамента городского имущества столицы. Торги объявил Департамент по конкурентной политике Москвы, так как имеет практику реализации объектов не только из городской казны, но также коммерческих организаций в качестве оператора торгов. Лот будет интересен другим акционерам компании как возможность расширить в ней свое влияние. Также покупателем может стать сторонний инвестор, планирующий объединение активов или последующую перепродажу приобретенного пакета акций.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, данный лот уже несколько раз выставлялся на торги, начиная с 2012 года, однако не был реализован. Заявки для участия в предстоящем аукционе будут принимать до 5 июля. Сами торги состоятся 11 июля 2019 года.

В пресс-службе напомнили, что ОАО "Царицыно" имеет в собственности комплекс зданий в Таганском районе Москвы общей площадью более 45 тыс. кв. м, а также объекты в Подмосковье и в Астраханской области. Завод производит более 500 наименований продукции из мяса животных и птицы. Ежесуточно предприятие вырабатывает около 300 тонн сырокопченых, варено-копченых, вареных колбас, сосисок и сарделек и мясных деликатесов, которые поступают в продажу в более 40 регионов России. По данным системы "Спарк", основными владельцами компании являются члены совета директоров Лена Аленкина и Вячеслав Калугин, которым принадлежат доли по 27,63% в уставном капитале.