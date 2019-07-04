Дождливая погода ожидается в Москве на выходных

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. На выходных в Москве будет дождливая, облачная погода. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эти выходные будут в значительной степени похожи на прошедшие. Я думаю, что москвичи еще не забыли прохладную погоду с низкой облачностью, хмуроватую, с осадками. Интенсивность дождей будет меньше, но все равно это будет погода вполне дождливая. На самом деле существенных изменений погоды, по сравнению с нынешней, в течение недели не будет", - сказал он.

Вильфанд отметил, что температурный фон будет "одним и тем же". По его словам, ночная температура в Москве будет составлять около +8-10 градусов, дневная - +17-20. В пятницу, 5-го июля, пройдет небольшой дождь. В субботу прогнозируется усиление дождей и температура от +16 до +19 градусов. В воскресенье в столице также пройдут временные осадки, температура будет колебаться от +17 до +19 градусов.

"Сейчас над Европейской Россией циклоническая циркуляция, достаточно однородный режим погоды. Такая же погода будет и в начале следующей недели, будет повышаться температура на 1-2 градуса, мы прогнозируем, что 8-го июля будет +16-21, 9-го - +19-22, но такой температурный фон примерно на 3 градуса ниже нормы", - заключил метеоролог.

