Строительство всех пяти МЦД будет завершено в Москве в 2025 году

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Строительство всех пяти анонсированных маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) завершится в 2025 году. Об этом сообщил в четверг заммэра столицы Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

"Строительство всех пяти маршрутов МЦД планируем закончить в 2025 году включительно. Первые два маршрута в конце этого года - максимум в начале следующего уже запустим в эксплуатацию", - сказал он.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" запустят в конце 2019 года - начале 2020 года, их создание уже ведется. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По расчетам экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье" и посвящен проектам, повышающим качество жизни в городской среде. В числе заявленных тем - приоритеты транспортной политики и инновационные туристические стратегии мегаполисов, баланс жилищной политики в быстрорастущей московской агломерации, план развития Московских центральных диаметров.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.