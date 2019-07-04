МЧС Москвы продлило экстренное предупреждение из-за сильного ветра

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Столичное МЧС продлило действие экстренного предупреждения о сильном ветре в Москве, распространенного утром, до конца суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца дня четверга в Москве сохранится сильный ветер с порывами 13-18 м/с", - говорится в сообщении.

Столичные спасатели советуют водителям не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, пешеходам - обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.