Общественное пространство на Хохловской площади в Москве открылось после ремонта

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ремонт общественного пространства "Яма" на Хохловской площади завершен, в пятницу его снова открыли для публики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.

28 июня в СМИ появилась информация, что популярное среди москвичей общественное пространство "Яма" на Хохловской площади оградили забором. В пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы ТАСС сообщили, что там проводятся плановые ремонтные работы, которые планируется завершить в кратчайшие сроки.

"Хохловская площадь открыта. Работали меньше недели, немного помешала погода. Территория отмыта и почищена от мусора и надписей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что отремонтированы настилы и лавочки, урны и светильники заменены на новые, восстановлено покрытие площади и ливневки. Кроме того, был обновлен ландшафтный дизайн.

Общественное пространство на площади появилось два года назад. Более 10 лет назад во время строительства площади здесь был обнаружен фрагмент стены Белого города - участка третьей крепостной стены Москвы, возведенной зодчим Федором Конем в XVI веке для защиты от набегов крымских татар. В конце XVIII столетия стена обветшала, ее разобрали.

Участок стены на Хохловской площади - один из самых крупных и наиболее сохранившихся, признан объектом культурного наследия федерального значения. Его площадь - почти 300 кв. м. В 2016 году москвичи в проекте "Активный гражданин" проголосовали за то, чтобы участок оставили открытым. Во время благоустройства в 2017 году памятник очистили от грязи и пыли, покрыли специальным защитным составом, не пропускающим влагу, а вокруг сделали амфитеатр.