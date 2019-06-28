Ремонт общественного пространства "Яма" завершится в кратчайшие сроки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти столицы рассчитывают закончить ремонт общественного пространства "Яма" на Хохловской площади в кратчайшие сроки, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе префектуры центрального административного округа Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что популярное среди москвичей общественное пространство оградили забором.

"Проводятся плановые работы в рамках текущей эксплуатации общественного пространства Хохловской площади. В кратчайшие сроки площадь станет доступной для посетителей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что специалисты отремонтируют деревянные настилы, восстановят покрытие амфитеатра, отштукатурят и покрасят бетонные элементы ступеней, очистят ливневки и стыки наземного покрытия.

В материалах префектуры отмечается, что общественное пространство на площади появилось два года назад. Более 10 лет назад во время строительства площади здесь был обнаружен фрагмент стены Белого города - участка третьей крепостной стены Москвы, возведенной зодчим Федором Конем в XVI веке для защиты от набегов крымских татар. В конце XVIII столетия стена обветшала, ее разобрали.

Участок стены на Хохловской площади - один из самых крупных и наиболее сохранившихся, признан объектом культурного наследия федерального значения. Его площадь - почти 300 кв. м. В 2016 году москвичи в проекте "Активный гражданин" проголосовали за то, чтобы участок оставили открытым. Во время благоустройства в 2017 году памятник очистили от грязи и пыли, покрыли специальным защитным составом, не пропускающим влагу, а вокруг сделали амфитеатр.

В новость были внесены изменения (12:59 время мск) — добавлена информация после четвертого абзаца.