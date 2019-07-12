Московский метрополитен обновит инфраструктуру Сокольнической линии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен заменит 8 тыс. рельсовых подкладок, кронштейны контактного рельса, проверит инфраструктуру тоннелей на Сокольнической линии в период ее закрытия с 13 по 20 июля. Об этом сообщил журналистам в пятницу замначальника метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Дощатов добавил, что в преддверии закрытия развернута масштабная информационная кампания. Более 400 сотрудников московского метрополитена ежедневно будут помогать пассажирам около закрытых станций. На станциях метро и МЦК размещено более 600 информационных плакатов, в переходах и на дверях станций около 2 тыс. дополнительных указателей. На экранах в вагонах поездов транслируется бегущая строка с информацией о временном закрытии станций.

В пресс-службе столичной подземки пояснили, что закрытие организовано по просьбе департамента строительства. Оно необходимо для строительства тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. Часть этого участка проходит непосредственно под станцией "Проспект Вернадского". Там также уточнили, что открытие юго-западного участка Большой кольцевой линии улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживает 200 тыс. человек. Время на поездки по городу сократится на 10-15 минут. Пассажиры смогут сделать пересадки на другие линии, минуя центральные станции и наиболее востребованные пересадочные узлы.

С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будет закрыт участок Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Коммунарка". Для пассажиров будут недоступны девять станций станции. Поезда по Сокольнической линии будут курсировать только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". На время закрытия для пассажиров организованы компенсационные маршруты. В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля, с открытием метро.