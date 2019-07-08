Участок красной ветки московского метро закроют на неделю 13 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Участок Сокольнической линии московского метрополитена между станциями "Университет" и "Коммунарка" будет закрыт для пассажиров с 13 по 20 июля. Ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии, сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы столичной подземки.

"С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля", - сказал собеседник агентства.

Во время закрытия участка линии метро будут работать бесплатные компенсационные автобусы, которые свяжут закрытые станции. Пассажиров просят во время закрытия участка по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также существующими маршрутами наземного городского транспорта.

Ежедневно для помощи пассажирам на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет", а также около закрытых станций Сокольнической линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. На станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на эскалаторах и в поездах будут транслировать аудиообъявления. На станциях юго-западного участка Сокольнической линии для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

"Закрытие участка линии организовано по просьбе Департамента строительства города Москвы для строительства тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. Часть этого участка проходит непосредственно под станцией "Проспект Вернадского". По строительным нормам при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов. На новом участке БКЛ расположатся три станции: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро", - отметили в пресс-службе.

Открытие юго-западного участка Большой кольцевой линии улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживают 200 тыс. человек. Время на поездки по городу сократится на 10-15 минут. Пассажиры смогут сделать пересадки на другие линии, минуя центральные станции и наиболее востребованные пересадочные узлы. Кроме того, улучшится экологическая ситуация в районах благодаря уменьшению количества автомобилей на Аминьевском шоссе, ул. Удальцова, Мичуринском проспекте и проспекте Вернадского.

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