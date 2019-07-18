Повреждение газопровода в результате падения дерева устранили в Москве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Повреждение фасадного газопровода в результате падения дерева устранили на Мантулинской улице в Москве, об этом ТАСС сообщили в четверг вечером в пресс-службе АО "Мосгаз".

"В 20:15 в Центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз" поступила заявка от службы "112" о повреждении фасадного газопровода низкого давления упавшим деревом по адресу Мантулинская улица, 18. В 20:41 бригада АО "Мосгаз" прибыла на место, в 20:50 повреждение было оперативно устранено", - сообщили в пресс-службе.

В компании также отметили, что утечек газа нет, потребители от газоснабжения не отключались.

Ранее сообщалось, что дерево в центре Москвы упало на четыре автомобиля и газовую трубу.