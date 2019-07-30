Ночь на вторник в Москве стала самой холодной в июле

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ночь на вторник в Москве и Московской области стала самой холодной в июле, температура воздуха составила 9,5 градусов тепла, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Ранее сообщалось, что температура воздуха во вторник и среду будет на шесть-семь градусов холоднее нормы и эти дни могут стать самыми холодными днями июля.

"Ночью у нас было 9,5 градусов тепла. Это самая холодная ночь в июле. До этого самая холодная ночь была 1 июля 10,4 градуса", - сказала Макарова. Также она добавила, что в ночь на среду ожидается примерно такая же температура.