Пожарные в центре Москвы стараются не допустить перехода огня на заправку

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пожарные защищают от распространения огня из горящего здания на Дубининской улице в центре Москвы расположенные рядом строения, в том числе автозаправку. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Усилия пожарных направлены на защиту соседних зданий, в том числе автозаправки. Для охлаждения АЗС подано три водяных ствола", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник в бывшем производственном здании 1917 года постройки, площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. В тушении задействованы 80 человек и 17 единиц техники, а также два вертолета. По данным главка, при ликвидации пожара пострадал сотрудник МЧС.