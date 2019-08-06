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Движение поездов на Казанском направлении МЖД в сторону области восстановлено

Ранее сбой произошел из-за вынужденной остановки одной из электричек

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Движение электропоездов на Казанском направлении Московской железной дороги, нарушенное из-за вынужденной остановки поезда, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники стабилизировали ситуацию с движением пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию, в пути с увеличенным интервалом следуют только пять электричек дальних маршрутов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в пути были задержаны несколько пригородных поездов из-за вынужденной остановки электрички, пассажиру которой была вызвана скорая помощь.

По информации источника ТАСС, пассажир умер до приезда медиков.

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