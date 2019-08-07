Парк Горького в Москве ожидает не менее 300 тыс. посетителей на фестивалях 10-11 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Количество посетителей мероприятий в столичном Парке Горького 10 и 11 августа, предположительно, будет не меньше, чем 3 августа, когда там проходил фестиваль шашлыка. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе парка.

"В обычные выходные с хорошей погодой у нас проходит 250 тыс. человек, это без каких-либо мероприятий. 10 августа у нас на территории будет фестиваль ZAVTRA, фестиваль Nordance Battle - международный хип-хоп баттл и крупный танцевальный фестиваль. В общем, при хорошей погоде, думаю, что будет не меньше [посетителей], чем на последнем фестивале шашлыка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что первый день фестиваля "Шашлык Live", который проходил в Парке Горького 3 и 4 августа, посетили свыше 300 тыс. человек.

По информации на сайте зоны отдыха, в эти выходные там, помимо упомянутых фестивалей ZAVTRA и Nordanсе Battle, запланировано проведение бесплатного фестиваля Meat&Beat. Сообщается, что 10 августа с 12:00 до 20:00 на мероприятии будут выступать Егор Крид, Полина Гагарина, группа "Градусы", Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Звонкий, MC Doni и другие исполнители. Вести программу будут Екатерина Варнава и Сергей Матвиенко.

Ранее также анонсировалось выступление на мероприятии группы OQJAV, но впоследствии на странице группы "ВКонтакте" эту информацию опровергли. В пресс-службе парка ТАСС сообщили, что пока больше никаких изменений в музыкальной программе фестиваля нет. "Да, группа OQJAV не будет выступать. Наверно могут быть еще какие-то изменения, <…> но сейчас я их сказать не могу, сейчас вся программа подтверждена. Про Полину Гагарину <...> кто-то сказал, что они не выступают, но на официальной странице у нее этого нет. Мне передана информация, что Полина Гагарина выступает", - сказал собеседник агентства.