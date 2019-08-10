Выставка Гаража особого назначения ФСО откроется 10 августа на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Выставка Гаража особого назначения Федеральной службы ораны (ФСО), где будут представлены автомобили, использовавшиеся для обслуживания первых лиц государства, откроется на ВДНХ в Москве в 10:00. Посмотреть экспозицию можно будет и 11 августа, сообщается на сайте ВДНХ.

"На выставке частично будут представлены основные автомобили главного гаража России, которые в различные исторические периоды использовались для автотранспортного обслуживания первых лиц государства. Место: павильон № 75, Октябрьская площадь. Время: 10-11 августа с 10:00 до 18:00. Стоимость: бесплатно", - говорится в сообщении.

Гости увидят основные автомобили Гаража особого назначения, среди которых Delaunay-Belleville, использовавшийся в царской России и в первые годы советской власти, ЗИС-115 сталинских времен со специальной защитой кузова, кабриолет ЗИС-110Б времен Никиты Хрущева, ЗИЛ-114 периода Леонида Брежнева и горбачевский ЗИЛ-41047, а также Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (V140) времен Бориса Ельцина и современные Mercedes-Benz S500 Pullman Guard (W220) и Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (W221). На выставке также будет представлен новые отечественный представительский автомобиль Aurus Senat.

Также на выставке покажут документы, фотоматериалы, образцы военной формы одежды. На площадке перед павильоном № 75 состоятся показательные выступления мотоциклистов Почетного эскорта. Кроме того, можно будет увидеть развод конных и пеших караулов Президентского полка, который еженедельно проводится в Московском Кремле, и показательные выступления Кремлевской школы верховой езды.