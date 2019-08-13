Власти Москвы демонтировали 78 незаконных летних веранд с начала сезона

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Власти Москвы с начала летнего сезона демонтировали 78 летних веранд, которые были построены с нарушениями, сообщил ТАСС заммэра столицы Владимир Ефимов.

"На территории Москвы с начала сезона выявлено 303 нарушения при размещении летних веранд. Большинство из них зафиксировано в Центральном административном округе - 158 нарушений, 36 - в Западном административном округе, 18 - в Восточном административном округе и 16 - в Юго-Восточном административном округе", - сказал Ефимов, добавив, что с начала лета демонтировано 78 объектов.

Вице-мэр сказал, что основанием к размещению сезонного объекта является включение кафе в Схему размещения, то есть веранда не должна выходить за границы, предусмотренные этой схемой. В противном случае такой объект подлежит демонтажу.

"Земельный участок под размещение летней веранды предоставляется на безвозмездной основе, необходимо только обратиться за получением госуслуги, через 30 дней получить уведомление о включении в Схему размещения. Все внутренние межведомственные согласования осуществляются в рамках "Государственной услуги" и не являются обременительными для рестораторов", - пояснил Ефимов.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что число летних кафе в Москве с 2010 по 2019 годы возросло вдвое и достигло почти 3 тыс. благодаря упрощению порядка их открытия. Больше половины летних кафе в столице расположены в центральном округе. Карта заведений с летними верандами размещена на московском портале открытых данных.