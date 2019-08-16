Режим движения поездов восстановили по всем путям на Курском направлении МЖД

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Скоростной режим возобновили по всем путям на перегоне Подольск - Гривно Курского направлении Московской железной дороги (МЖД) после восстановления поврежденного кабеля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЖД.

"На перегоне Подольск - Гривно Курского направления МЖД железнодорожники завершили восстановительные работы после повреждения сторонней организацией кабеля. Возобновлен скоростной режим на участке по всем путям", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что ранее было восстановлено автоматическое управление движением поездов и скоростной режим на первом главном пути перегона, по которому поезда следуют из Москвы по направлению в область.

"Сторонняя организация повредила кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающего за движение поездов в автоматическом режиме. На период восстановительных работ движение поездов не приостанавливалось, а было организовано по специальному режиму. Это позволило обеспечить перевозку пассажиров в часы пик", - добавил собеседник агентства.