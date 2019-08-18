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"Мосгаз" опроверг информацию об утечке газа на улице Дорожной в Москве

Отмечается, что там проводится дополнительное приборное обследование газопровода в связи с проведенным ранее плановым техническим обслуживанием

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Информация об утечке газа на юге Москвы близ МКАД не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора АО "Мосгаз" по связям с общественностью Дарья Распопова.

Ранее в Twitter столичного департамента транспорта сообщалось, что в связи с утечкой газа перекрыто движение по улице Дорожной от пересечения с Проектируемым проездом №4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.

"Утечки газа по данному адресу нет. В рамках проведенного ранее планового технического обслуживания проводится дополнительное приборное обследование газопровода", - сказала Распопова. Она уточнила, что в целях исключения дискомфорта для москвичей работы ведутся в ночной период, когда снижена транспортная нагрузка.

"Никакой угрозы для населения данная ситуация не представляет, так как в основе процесса лежат плановые технические работы", - подчеркнула Распопова.

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