В Москве проверили состояние памятников архитектуры рядом с горевшим зданием монастыря

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты Мосгорнаследия во вторник утром проверили состояние объектов культурного наследия, расположенных возле горевшего здания на территории Рождественского женского монастыря в центре столицы, - памятники архитектуры не пострадали. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Вечером 26 августа в здании по адресу Рождественка, 20/8, стр 4 произошел пожар. Само здание не является объектом культурного наследия, расположенные поблизости здания-объекты культурного наследия не пострадали, - специалисты Мосгорнаследия находились на месте во время пожара, а также проверили их состояние сегодня утром", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на территории монастыря расположено много выдающихся памятников, среди которых собор Рождества Богородицы XVI века, церковь Казанской иконы Божьей Матери, церковь Иоанна Златоуста и другие.

Возгорание кровли двухэтажного здания, предназначенного для проживания, произошло в понедельник вечером. Площадь пожара составляла 400 кв. м, пострадавших нет.

Рождественский женский монастырь основан в 1386 году. В его составе несколько храмов и иных зданий, в том числе одноглавый каменный собор XVI века.