Метрополитен Москвы начнет проводить встречи с пассажирами по тарифам МЦД с 31 августа

"Наша основная задача - донести до пассажиров, которые будут выбирать для поездок МЦД, сколько будет стоит поездка, какой билет лично для них будет выгоднее, что надо сделать, чтобы получить бесплатную пересадку на метро и т. д. Метрополитен будет регулярно устраивать такие встречи с пассажирами, сообщать о них будем через официальные социальные сети МЦД. Первая встреча пройдет в субботу, 31 августа, в здании Московского метрополитена", - говорится в сообщении.

Посетить мероприятие сможет любой желающий, но количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти бесплатную регистрацию. Кроме того, можно посмотреть прямую трансляцию встречи в группах МЦД в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook.

О Московских центральных диаметрах

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года. В реализации участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок станет Центральная пригородная пассажирская компания.

Всего намечен запуск пяти линий. Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые так названы за сквозной характер пересечения города, намечен до конца года. После первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

Диаметры разбиты на три тарифные зоны. Проезд по "Центральной" будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка", по зоне "Пригород" - 45 рублей, а по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей. Кроме того, при оплате поездки картой "Тройка" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. Оплатить проезд на МЦД можно будет билетами пригородных электричек, однако при их использовании пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.

Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. При бесконтактной и безналичной оплате - стоимость проезда на МЦД по "Центральной" зоне составит 42 рубля. Предполагается, что проезд по МЦД и метро станет суммарно в 2-4 раза дешевле, чем в традиционном сочетании подмосковной электрички и метро.