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На юго-западе Москвы восстановили движение после повреждения троллейбусной контактной сети

Инцидент произошел на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на юго-западе Москвы, нарушенное после повреждения грузовиком троллейбусной контактной сети, восстановлено. Об этом в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль повредил контактную сесть троллейбуса на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов, на линии временно работали автобусы.

Движение по Ломоносовскому проспекту в сторону проспекта Вернадского было перекрыто.

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