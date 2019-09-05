Власти Москвы планируют пригласить Леонардо ДиКаприо на IV Климатический форум

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Столичные власти планируют пригласить актера Леонардо ДиКаприо и экоактивистку Грету Тунберг на IV Климатический форум городов, который пройдет в Москве в 2020 году. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

"Мы не против участия экоактивистов и звезд, которые отрабатывают экологическую повестку, в наших форумах. Мы готовы пригласить Леонардо ДиКаприо и других звезд на следующий форум, который будет проходить совместно с ООН. Не случайно экоактивистка 16-летняя Грета Тунберг, которая организовала движение в Щвеции среди детей, была удостоена Нобелевской премии. Ее мы тоже можем пригласить на наш форум в следующем году", - сказал Кульбачевский.

Грета Тунберг в марте была номинирована шведскими и норвежскими парламентариями на Нобелевскую премию мира. В феврале 2019 года девушка организовала шествие по Парижу, к которому присоединилось около 1 тыс. человек. В руках она несла плакат с надписью на шведском, которую можно перевести как "забастовка школы ради климата".