Стоимость поездки в метро при оплате картой "Мир" в День города составит 1 рубль

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Стоимость одной поездки в московском метро при оплате бесконтактной картой "Мир" в День города составит один рубль, сообщается на сайте платежной системы "Мир".

На интернет-странице отмечается, что данная акция проводится в честь Дня города.

Ранее ТАСС сообщал, что метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в День города будут работать круглосуточно, станции будут открыты всю ночь с 7 на 8 сентября.

Празднования в честь 872-летия Москвы состоятся 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.