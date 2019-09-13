Greenpeace обратился в прокуратуру в связи с жалобами на качество воздуха в ЗАО

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Гринис" обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в промзоне "Очаково" в связи с многочисленными жалобами на плохое качество воздуха в районе Западного административного округа. Об этом сообщается на официальном сайте экологической организации.

"В ответ на многочисленные жалобы жителей Москвы на плохое качество воздуха в районе Западного административного округа Greenpeace обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в промзоне "Очаково", - говорится в сообщении.

В четверг сообщалось, что "Мосэкомониторинг" зафиксировал кратковременные превышения норм концентрации оксида углерода и диоксида азота - продуктов горения - на западе Москвы. В "Мосэкомониторинге" добавили, что в промышленной зоне в Очакове работают несколько предприятий, которые могут быть источниками этих газов и взвешенных частиц. По данным пресс-службы ведомства, превышения фиксируются в основном ночью.

Согласно данным сайта "Мосэкомониторинга", диоксид азота NO2 - газ желто-бурого цвета в низких концентрациях без запаха. Он образуется при горении, например, при работе двигателя внутреннего сгорания, на объектах теплоэнергетики и нефтехимической отрасли. Оксид углерода - также продукт горения, он может вырабатываться автомобилями или предприятиями теплоэнергетики. Мелковзвещенные частицы PM2,5 и PM10 могут быть частью смога или дыма, они образуются как при горении, так и от трения покрышек автомобилей о дорожное покрытие.

В конце августа Генпрокуратура выявила ряд нарушений в деятельности предприятий на западе Москвы после жалоб жителей города на загрязнение воздуха. По данным ведомства, производственная деятельность хозяйствующих субъектов на проверенных территориях (Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, Раменки) осуществляется с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. Органами прокуратуры принят комплекс мер прокурорского реагирования.