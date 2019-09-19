Третий этап проекта "Открой#Моспром" начнется 26 сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Третий этап проекта "Открой#Моспром", в ходе которого крупнейшие промышленные предприятия Москвы приглашают на экскурсии всех желающих, пройдет с 26 по 28 сентября, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"С 26 по 28 сентября 2019 года департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы приглашает всех желающих посетить экскурсии по московским фабрикам и заводам в рамках проекта "Открой#Моспром". В мероприятии примут участие 19 столичных предприятий оборонной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической, пищевой и других отраслей промышленности, а также два музея", - говорится в сообщении.

В частности, в этот раз в проекте примут участие такие предприятия, как производитель микросхем "Микрон", завод по производству чипсов "Московский картофель", "Московский завод деревоизделий", производитель безалкогольных напитков "Очаково". Кроме того, впервые в проекте подобного формата примет участие московский завод Renault.

"Это уже третий проект "Открой#Моспром", который департамент инвестиционной и промышленной политики города совместно с московскими производствами проводит в столице. В прошлый раз за три экскурсионных дня заводы Москвы посетило свыше 1 тыс. 700 человек. В этот раз мы ожидаем еще большее число гостей московских фабрик", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, слова которого приводятся в сообщении, при разработке программы проекта внимание было уделено, в том числе, профориентации. "Более чем для 100 московских студентов сформированы отдельные экскурсионные группы на промышленные предприятия", - уточнил Ефимов.

Первая акция "Открой#Моспром" прошла в Москве в конце марта 2019 года. Тогда свои двери для всех желающих открыли 11 крупных предприятий столицы. Второй этап прошел с 13 по 15 июня. В рамках второй акции экскурсии на промышленные предприятия Москвы посетили 1,7 тыс. человек. Участники акции попали на такие крупные заводы, как Coca-Cola, "Карат", "Вимм-Билль-Данн" и другие.