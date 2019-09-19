Мосгорсуд рассмотрит просьбу прокуратуры об освобождении Устинова под подписку о невыезде

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу рассмотрит представление Генеральной прокуратуры РФ об освобождении актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН, под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Апелляционная инстанция городского суда в пятницу, в 12:00 мск, рассмотрит представление прокуратуры на меру пресечения Устинову до вступления приговора в силу", - сказала она.

Генеральная прокуратура просит освободить Устинова из-под стражи под подписку о невыезде до рассмотрения жалобы защиты на приговор.

Апелляционная инстанция

Солопова уточнила, что представление внес замгенпрокурора Юрий Пономарев. Устинов будет участвовать в рассмотрении посредством видео-конференц-связи.

Адвокат Устинова Анатолий Кучерена в свою очередь сообщил ТАСС, что прокуратура обжаловала меру пресечения по просьбе защиты.

Мосгорсуд в понедельник, 23 сентября, рассмотрит жалобу защиты на постановление суда первой инстанции по итогам предварительного слушания в отношении Устинова, которым ему была продлена мера пресечения в виде ареста. Дата рассмотрения жалобы на приговор Устинову пока не назначена.

Помимо адвоката актера, приговор обжаловала и Генпрокуратура. Надзорное ведомство не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости. Генпрокуратура просит изменить приговор на не связанный с лишением свободы.

Приговор Устинову

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно: в тот день в месте проведения акции у него была назначена встреча по поводу работы.

Общественная реакция

В поддержку осужденного ранее выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, в которой учился Устинов, а также актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие.

Обращения по поводу дела Устинова находились на особом контроле уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Омбудсмен запрашивала материалы по этому делу и направила в суд на рассмотрение апелляции своего представителя.