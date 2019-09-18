Что известно о деле Павла Устинова

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил задержанного на несанкционированной акции 3 августа артиста Павла Устинова к 3,5 года тюрьмы. Его признали виновным в нападении на сотрудника ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Актеры, режиссеры и политики запустили кампанию в поддержку осужденного с требованием изучить все обстоятельства дела.
Уголовное дело
Артиста и экс-росгвардейца Павла Устинова задержали 3 августа на несанкционированной акции протеста. Согласно материалам суда, при задержании он оказал активное сопротивление, в том числе вывихнул росгвардейцу левое плечо. Как позже заявила прокурор, сотрудник ОМОНа находился после этого на лечении в течение трех недель.
16 сентября Тверской суд Москвы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа и приговорил к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Как было сказано в приговоре, виновность подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего бойца ОМОНа Александра Лягина, его сослуживцев, видеозаписью с камеры видеонаблюдения и протоколом осмотра места происшествия.
Позиция защиты
Сам Устинов свою вину не признал и заявил, что оказался на акции случайно. По его словам, в тот день на месте проведения митинга у него была назначена деловая встреча.
"Я физически не мог причинить вред человеку, который гораздо крупнее меня. Я не оказывал сопротивления, меня притащили к автобусу, я поднял руки вверх. После этого меня повалили и затолкали в автобус полиции", — сказал он в суде.
В свою очередь адвокат Устинова Павел Чешков рассказал, что выносивший приговор судья не стал допрашивать нескольких свидетелей защиты. Кроме того, он не приобщил к делу видеозапись, где видно, что Устинов не принимал участия в акции протеста 3 августа, а был задержан по ошибке.
Представители защиты Устинова обжаловали приговор.
Реакция общественности
На оглашение приговора Устинову пришел руководитель театра "Сатирикон" народный артист России Константин Райкин. Он заявил, что лично знает молодого человека, так как являлся его преподавателем. Райкин поручился за Устинова и выступил в его поддержку.
На следующий день после оглашения приговора в защиту Устинова выступили худруки театров Москвы. Плакат с надписью "Я/Мы Павел Устинов" в своих соцсетях опубликовали художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев, худрук Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис, кинорежиссеры Нигина Сайфуллаева и Наташа Меркулова, актер Семен Трескунов.
Акцию в соцсетях с требованием справедливости для Устинова также запустил актер Александр Паль. Ее поддержали Юлия Пересильд, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Анна Чиповская, Никита Ефремов и другие.
18 сентября у здания администрации президента РФ прошли пикеты в поддержку осужденного.
Реакция властей
В Кремле заявили, что принимают к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, но ни президент России, ни его администрация не могут оказывать влияния на суд. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал дождаться рассмотрения апелляции.
Секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал дело Устинова вопиющей несправедливостью.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила материалы дела, чтобы изучить его поподробнее.