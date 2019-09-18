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Что известно о деле Павла Устинова

Павел Устинов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил задержанного на несанкционированной акции 3 августа артиста Павла Устинова к 3,5 года тюрьмы. Его признали виновным в нападении на сотрудника ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Актеры, режиссеры и политики запустили кампанию в поддержку осужденного с требованием изучить все обстоятельства дела.

Уголовное дело

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Артиста и экс-росгвардейца Павла Устинова задержали 3 августа на несанкционированной акции протеста. Согласно материалам суда, при задержании он оказал активное сопротивление, в том числе вывихнул росгвардейцу левое плечо. Как позже заявила прокурор, сотрудник ОМОНа находился после этого на лечении в течение трех недель.

16 сентября Тверской суд Москвы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа и приговорил к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как было сказано в приговоре, виновность подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего бойца ОМОНа Александра Лягина, его сослуживцев, видеозаписью с камеры видеонаблюдения и протоколом осмотра места происшествия.

Позиция защиты

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Сам Устинов свою вину не признал и заявил, что оказался на акции случайно. По его словам, в тот день на месте проведения митинга у него была назначена деловая встреча. 

"Я физически не мог причинить вред человеку, который гораздо крупнее меня. Я не оказывал сопротивления, меня притащили к автобусу, я поднял руки вверх. После этого меня повалили и затолкали в автобус полиции", — сказал он в суде.

В свою очередь адвокат Устинова Павел Чешков рассказал, что выносивший приговор судья не стал допрашивать нескольких свидетелей защиты. Кроме того, он не приобщил к делу видеозапись, где видно, что Устинов не принимал участия в акции протеста 3 августа, а был задержан по ошибке. 

Представители защиты Устинова обжаловали приговор. 

Реакция общественности

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На оглашение приговора Устинову пришел руководитель театра "Сатирикон" народный артист России Константин Райкин. Он заявил, что лично знает молодого человека, так как являлся его преподавателем. Райкин поручился за Устинова и выступил в его поддержку.

На следующий день после оглашения приговора в защиту Устинова выступили худруки театров Москвы. Плакат с надписью "Я/Мы Павел Устинов" в своих соцсетях опубликовали художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев, худрук Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис, кинорежиссеры Нигина Сайфуллаева и Наташа Меркулова, актер Семен Трескунов. 

Акцию в соцсетях с требованием справедливости для Устинова также запустил актер Александр Паль. Ее поддержали Юлия Пересильд, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Анна Чиповская, Никита Ефремов и другие.

18 сентября у здания администрации президента РФ прошли пикеты в поддержку осужденного.

Реакция властей

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В Кремле заявили, что принимают к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, но ни президент России, ни его администрация не могут оказывать влияния на суд. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал дождаться рассмотрения апелляции.

Секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал дело Устинова вопиющей несправедливостью.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила материалы дела, чтобы изучить его поподробнее.

 

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