Что известно о деле Павла Устинова

Артиста и экс-росгвардейца Павла Устинова задержали 3 августа на несанкционированной акции протеста. Согласно материалам суда, при задержании он оказал активное сопротивление, в том числе вывихнул росгвардейцу левое плечо. Как позже заявила прокурор, сотрудник ОМОНа находился после этого на лечении в течение трех недель.

16 сентября Тверской суд Москвы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа и приговорил к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как было сказано в приговоре, виновность подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего бойца ОМОНа Александра Лягина, его сослуживцев, видеозаписью с камеры видеонаблюдения и протоколом осмотра места происшествия.