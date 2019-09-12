Сотрудник ОМОН после нападения на акции 3 августа в Москве находился на лечение три недели

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудник ОМОН находился на лечении в течение трех недель после нападения на него на несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова. Об этом заявила прокурор в ходе заседания в Тверском суде столицы.

"В ходе несанкционированной акции 3 августа старший сержант Росгвардии Александр Лягин нес службу в составе группы задержания на Тверской улице. В соответствии с законом он усмотрел признаки правонарушения и стал задерживать активного участника акции Устинова", - сказала прокурор, зачитывая обвинительное заключение.

По ее словам, Устинов причинил Лягину вред здоровью средней тяжести. "Устинов потянул Лягина за плечо, тем самым причинив вывих <...>, что является вредом здоровью средней тяжести и влечет за собой прекращение потерпевшим трудоспособности на три недели".

Потерпевший Лягин в ходе допроса заявил, что после полученной травмы не смог нести службу. "Мне пришлось принять обезболивающее, после чего 20 дней пребывал в военном госпитале Росгвардии", - сказал он.

Подсудимый вину не признал.

Бывший сотрудник Росгвардии Устинов обвиняется по ч 2. ст. 318 УК РФ ("Причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни"). Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции протеста. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.