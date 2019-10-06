В квартирах москвичей станет теплее за счет изменений параметров в системе теплоснабжения

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объем циркулирующего теплоносителя в системе центрального отопления Москвы увеличен, чтобы повысить температуру во внутридомовой сети, сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"[Это позволит] повысить температуру во внутридомовой сети (батареях) при понижении температуры наружного воздуха", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила компания в Twitter, объем увеличен с 200 тыс. куб. м/ч до порядка 250 тыс. куб. м/ч. При этом температура теплоносителя, который подается в магистральные сети, регулируется в соответствии с температурой наружного воздуха.

По данным Гидрометцентра РФ, 6 октября в Москве облачная погода, дождь со снегом и до плюс четырех градусов. Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура в столице в ближайшие два дня будет на 4 градуса ниже нормы, однако во второй половине недели придет потепление.